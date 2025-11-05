Moviola Juve-Sporting: male Siebert, si perde il secondo giallo per Araujo

Non bene, figurarsi se benissimo, il tedesco Siebert: per dire, manca un secondo giallo quasi obbligato per Araujo, quando frana addosso a Zhegrova in ripartenza. Vero, ha tenuto un soglia molto alta (in qualche caso anche troppa), ma certe situazioni sono praticamente codificate. In generale, ha creato poco feeling con i giocatori, ha ammonito più per proteste che per falli reali (chissà cosa avrebbe fatto domenica scorsa a Firenze), pure da un punto di vista tecnico ha lasciato correre cose difficilmente giustificabili. Voto: 5

Araujo graziato: manca il secondo giallo

Ammonito per una sbracciata su McKennie, Araujo ferma Zhegrova che stava ripartendo a centrocampo: la prova che la sua è stata una mezza finzione per evitare il provvedimento è che , nel cercare di prendere posizione, il bianconero sfiora il collo dell’avversario, che franando a terra si tiene il volto. Un classico delle sceneggiate, in questi casi. L’inflessibile Siebert perdona Araujo, ci stava il secondo giallo.

Situazioni al limite

Un paio di situazioni al limite: Hjulmand trattiene e butta giù Cambiaso, ci sarebbe stato il giallo (lo aveva appena fatto per Thuram) che non arriva, lo chiede il bianconero, ammonito lui. Diomande prima trattiene Vlahovic, poi lo ferma con una sbracciata: neanche fallo.

VAR: Dingert (Ger) 6 Nulla che lo riguardi.