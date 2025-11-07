Moviola Roma: Krogh lascia giocare, ok i gol e zero ammoniti

Glasgow Rangers-Roma: 0-2

Krogh: 6,5

Prima partita diretta ad una squadra italiana per il danese Morten Krogh Hansen (per tutti anche solo Krogh), 37 anni, internazionale dal 2019, alla sua 8ª gara in Europa League della carriera. Pronti via e il direttore di gara di Silkeborg fa subito capire che serata sarà: giocate, anche duro, se rimanete nei limiti non disturbo. E così è stato, l’esempio è quando ha sorvolato su due falli netti su Soulé e su Gassama. Le squadre hanno gradito, la partita è filata via liscia. L’ha chiusa con 27 falli fischiati e nessun cartellino giallo comminato, il suo metro (anche complice una partita non complicata) ha funzionato.