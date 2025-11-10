Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chiffi da dimenticare in Bologna-Napoli: l’errore sulla gomitata di Hojlund è grave!

Brutta partita dell'arbitro internazionale che sbaglia completamente la valutazione sul brutto gesto dell'attaccante del Napoli. Solo giallo, l'errore è plateale. Ma il Var?
Edmondo Pinna
2 min

Ennesima brutta partita per Chiffi, quasi mai centrato sul match, capace di lasciare sul campo più d’un cartellino (anche un rosso manca all’appello), sbagliando i tempi di intervento, facendo finta di nulla davanti alle proteste continue dei giocatori (anche in maniera più che colorita).

Chiffi e il grave errore sulla gomitata di Hojlund

Partiamo dall’errore più grave: manca un cartellino rosso per Hojlund, che dopo essere stato placcato per la seconda volta, assesta una gomitata (pugno chiuso a caricare) a Ferguson. Chiffi, che ha intuito qualcosa, vede, valuta e ferma l’azione (perché poi è arrivato un fallo terminale di Lucumi su Gutierrez), ammonendo il giocatore azzurro, sbagliando. E il VAR, direte voi? Ha controllato l’azione ma dato che Ferguson simula un colpo al volto, mentre invece è stato colpito sulla spalla, Meraviglia ha fatto finta gli suonasse il cellulare. Non solo, ma dopo il giallo Hojlund manda a... quel paese l’arbitro in inglese. Chiffi è internazionale, le lingue le sa?

Orsolini, che rischio!

Rischia tanto anche Orsolini (giallo): entrata in ritardo su Gutierrez, lo colpisce sopra la caviglia ma di striscio, senza affondare. Provvedimento giusto, ma che rischio. Nessun dubbio sulla regolarità dell’1-0: Dallinga serve Cambiaghi (che gli ridarà il pallone) tenuto in gioco da Di Lorenzo e Buongiorno.

VAR: Meraviglia 5,5: pilatesco.... Troppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Conte: "Parlerò con il club"Le ironie sul Napoli ko
Unisciti alla community