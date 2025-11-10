Chiffi da dimenticare in Bologna-Napoli: l’errore sulla gomitata di Hojlund è grave!

Chiffi e il grave errore sulla gomitata di Hojlund

Partiamo dall’errore più grave: manca un cartellino rosso per Hojlund, che dopo essere stato placcato per la seconda volta, assesta una gomitata (pugno chiuso a caricare) a Ferguson. Chiffi, che ha intuito qualcosa, vede, valuta e ferma l’azione (perché poi è arrivato un fallo terminale di Lucumi su Gutierrez), ammonendo il giocatore azzurro, sbagliando. E il VAR, direte voi? Ha controllato l’azione ma dato che Ferguson simula un colpo al volto, mentre invece è stato colpito sulla spalla, Meraviglia ha fatto finta gli suonasse il cellulare. Non solo, ma dopo il giallo Hojlund manda a... quel paese l’arbitro in inglese. Chiffi è internazionale, le lingue le sa?

Orsolini, che rischio!

Rischia tanto anche Orsolini (giallo): entrata in ritardo su Gutierrez, lo colpisce sopra la caviglia ma di striscio, senza affondare. Provvedimento giusto, ma che rischio. Nessun dubbio sulla regolarità dell’1-0: Dallinga serve Cambiaghi (che gli ridarà il pallone) tenuto in gioco da Di Lorenzo e Buongiorno.

VAR: Meraviglia 5,5: pilatesco.... Troppo.