Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Napoli-Qarabag, Marciniak con qualche dubbio sul rigore di Di Lorenzo

Il contatto all’interno dell’area è netto, il problema però è prima. Altra partita non pulitissima per l'arbitro polacco
Edmondo Pinna
2 min
TagsnapoliMoviola

Meglio rispetto alle ultime uscite, ma non pulitissima la partita per il polacco Marciniak (ultimo domicilio conosciuto con gli azzurri: Napoli-Milan in Champions e non furono rose e fiori). Qualche dubbio sul rigore assegnato al Napoli. Gli azzurri restano imbattuti con l’arbitro della finale di Champions 2023 (2 vittorie e 3 pareggi). Voto: 5,5

Rigore Di Lorenzo, resta il dilemma

Mella ripresa, Marciniak fischia rigore per fallo di Jankovic su Di Lorenzo: il contatto, all’interno dell’area, è netto, il giocatore del Qarabag tocca con la gamba destra la sinistra del capitano azzurro. Il problema, però, è prima: Di Lorenzo, nel tentativo di tenere lontano Jankovic, sfiora la faccia dell’avversario, situazione che porta automaticamente al fallo. Il VAR conferma, resta il dilemma. 

Matheus Silva rischia

Rischia molto Matheus Silva, che arriva per primo su McTominay in area del Qarabag: c’è un leggero contatto sul piede sinistro del giocatore azzurro che finisce a terra, per gli standard Uefa troppo poco per arrivare al calcio di rigore

Niente rigore

Prima c’era stata invece un’altra situazione sempre in area della formazione dell’Azerbaigian, protagonista questa volta Buongiorno: ma il contatto con Bicalho - se c’è stato - è stato minimo, giusto far proseguire. 

VAR: Van Boekel (Ola) 5,5 Quei dubbi restano. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Conte: "Sembrava una gara stregata"Conte fa chiarezza

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS