Moviola Napoli-Qarabag, Marciniak con qualche dubbio sul rigore di Di Lorenzo

Meglio rispetto alle ultime uscite, ma non pulitissima la partita per il polacco Marciniak (ultimo domicilio conosciuto con gli azzurri: Napoli-Milan in Champions e non furono rose e fiori). Qualche dubbio sul rigore assegnato al Napoli. Gli azzurri restano imbattuti con l’arbitro della finale di Champions 2023 (2 vittorie e 3 pareggi). Voto: 5,5