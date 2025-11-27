Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Moviola Inter, dubbio Letexier: era chiaro errore sul primo gol di Alvarez?

La prestazione della squadra degli arbitri nel match perso 2-1 dai nerazzurri con l'Atletico Madrid
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolaAtleticoInter

Letexier 5,5

Gara complicata e con grandi tensioni per il francese Letexier, non sempre capace di governarla. L’ha tenuta fino alla fine con la grande esperienza e la forza che lo hanno portato ai vertici degli arbitri europei/mondiali. 

Rebus sul gol convalidato

Episodio davvero al limite quello del gol prima annullato e poi convalidato con OFR di Julian Alvarez. Il pallone sbatte prima sulla pancia/fianco di Alex Baena, poi si muove verso il bracco destro. Letexier vede un tocco, probabilmente anche perché Alex Baena fa un movimento spalla/braccio/avambraccio verso il pallone, che però non cambia mai rotazione. L’immagine proposta all’OFR, a dire il vero, non chiarisce in tutto e per tutto i dubbi, da qui la domanda: era davvero un chiaro ed evidente errore? Spiegazione possibile: che nel VOR l’abbiano considerato «not deliberate», non deliberato e dunque non punibile. E dato che non c’è immediatezza (non si sa neanche se lo tocca), il gol andava convalidato. 

Giuliano Simeone da giallo

Giuliano Simeone meritava almeno di un giallo. Prima resta a terra due minuti facendo finta di essere stato colpito da Bastoni al volto (la mano - non una manata, eh? - arriva fra spalla e collo), poi si tuffa (mancavano solo le palette per le votazioni) su un contatto con Chivu. Ovviamente, non c’è rigore. 

VAR: Delajod (Fra) 6 

Sufficiente solo se è giusta l’OFR. 

