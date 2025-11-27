Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Brutto fallo su Koné, l'arbitro sbaglia: non era da rosso, ma...

Non sufficiente l’arbitro montenegrino Dabanovic: Diao si salva dal rosso perché colpisce prima il pallone ma il direttore di gara non fischia neanche il fallo. Manca un chiaro giallo per l'intervento sul centrocampista della Roma
Edmondo Pinna
2 min

Non sufficiente l’arbitro montenegrino Dabanovic, 43 anni, internazionale dal 2009, account manager (è responsabile del servizio clienti) di un’azienda di Podgorica. Metro tecnico e disciplinare rivedibile, tanti falli non fischiati, diverse le ammonizioni non comminate (quella chiara per Osorio gliela deve chiamare Cristante). Da un punto di vista puramente scaramantico, porta bene alla Roma: due precedenti, due vittorie (la 5ª su 11 precedenti ad una italiana).

Su Koné non era rosso, ma...

Brutta entrata di Diao su Koné, si salva dal rosso perché colpisce prima il pallone ma poi va sulla caviglia del giallorosso, che si gira. Dabanovic non fischia neanche fallo, manca un giallo chiaro. Così come era probabilmente da sanzionare con un cartellino l’entrata di Wesley su Mbabu.

El Aynaoui, il gol è regolare

Regolare la rete della Roma, realizzata da El Aynaoui: sul cross di Celik, infatti, Dybala al centro dell’area fa velo, ma c’è Erlic che tiene tutti i gioco, penultimo difendente del Midtjylland. Nessun fallo neanche sull’APP del 2-0: El Aynaoui recupera il pallone su Andreasen senza commettere infrazioni. Wesley brucia Mbabu che poi recupera, entra e tocca prima il pallone, poi l’inevitabile contatto. Corretto non assegnare il rigore.

VAR: Martins (POR) 6 Deve limitarsi ai semplici controlli.

