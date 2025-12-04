Napoli-Cagliari, la moviola: Sacchi centrato, non c'è rigore sul gomito di Gaetano

Non è rigore

Tiro di Vergara, davanti a lui Gaetano tocca il pallone con il gomito destro ma il giocatore del Cagliari ha entrambe le braccia dietro la schiena, non c’è possibilità che l’intervento possa essere punibile.

Gol regolare

È buona la rete di Lucca: al momento del cross di Vergara, infatti, c’è Di Pardo che tiene tutti in gioco. Regolare anche il gol dell’1-1 di Seba Esposito: Deiola lancia Borrelli, che è oltre Juan Jesus (che infatti alza la mano) ma è tenuto in gioco da Olivera che, dall’altra parte, aveva sbagliato i tempi.

Gli ammoniti

Due gli ammoniti: Luperto stende senza mezze misure Ambrosino, che gli era andato via; Prati che ferma McTominay con un intervento troppo energico. Ne manca sicuramente uno, di cartellino: era infatti da giallo chiaro Obert, che entra in netto ritardo su Politano.

VAR: Camplone 6

Non c’è nulla che possa interessarlo.