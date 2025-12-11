Moviola Benfica-Napoli: partita non pulita dell’arbitro, ma nessun errore cruciale

Partita non pulitissima per lo sloveno Vincic , un arbitro buono per tutte le stagioni, sempre proposto da Rosetti: l’arbitro la chiude con ben 32 falli commessi e tre cartellini gialli. Non ci sono stati episodi cruciali in area di rigore, nessun episodio che ha indirizzato il match, mancano però alcune infrazioni tecniche, mentre sui gialli, quello per Vergara (su Dahl) è forse neanche fallo. Voto: 6

Elmas rischia, niente rigore

Rischia molto Elmas nella propria area, ma l’intervento su Barreiro è tanto pericoloso quanto efficace: Elmas interviene e prima di toccare l’avversario, colpisce nettamente il pallone, che infatti segue la direzione del tocco del giocatore azzurro, agevolando nella valutazione l’arbitro.

Rios, rete regolare

Non ci sono infrazioni nella realizzazione della rete di Richard Ríos: nel momento del rimpallo McTominay-Ivanovic, infatti, l’autore del gol è tenuto in gioco (l’ultimo tocco è del suo compagno) da tre giocatori del Napoli, ovvero Olivera (penultimo difendente), Lang e lo stesso McTominay.

Dedic-Lang, manca il giallo

Errore grave di Vincic con i cartellini: Dedic trattiene nettamente Lang che gli era andato via e aveva avviato un’azione pericolosa, tutto sotto gli occhi dell’arbitro sloveno.

VAR: Dingert (Ger) 6 Si limita ai silent check, non c’è molto altro...