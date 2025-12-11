Moviola Juve, Gil Manzano sbaglia solo il giallo per Locatelli

Partita sempre in controllo per lo spagnolo Gil Manzano, che Spalletti conosce bene: era lui l’arbitro della partita contro l’Ucraina a Leverkusen che ci consegnò (non senza polemiche, l’Ucraina si lamentò per la mancata concessione di un rigore) gli Europei del 2024 in Germania. Un solo errore, l’ammonizione di Locatelli, in una partita che ha visto 17 falli fischiati e due soli cartellini.