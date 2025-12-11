Moviola Juve, Gil Manzano sbaglia solo il giallo per Locatelli
Partita sempre in controllo per lo spagnolo Gil Manzano, che Spalletti conosce bene: era lui l’arbitro della partita contro l’Ucraina a Leverkusen che ci consegnò (non senza polemiche, l’Ucraina si lamentò per la mancata concessione di un rigore) gli Europei del 2024 in Germania. Un solo errore, l’ammonizione di Locatelli, in una partita che ha visto 17 falli fischiati e due soli cartellini.
Di Gregorio, niente rigore
Solo per essere più realisti del re: non c’è neanche l’idea di un fallo di Di Gregorio su Bassouamina che aveva provato ad anticiparlo, il portiere ha sempre il controllo del pallone.
Juve, reti regolari
Tutta buona l’azione del gol del 2-0 segnata da David: tutto nasce da un passaggio di Conceição per Yildiz, che è tenuto in gioco da Luckassen, poi David è dietro la linea del pallone. Ok anche la prima rete, Cambiaso pesca McKennie ampiamente in gioco.
Locatelli l'unico errore
Corretto il giallo (il primo della partita, a tempo quasi scaduto) comminato a Sunjic: in ritardo e diretto su Yildiz. Totalmente inventato, invece, il giallo per Locatelli: anticipa nettamente, e senza comportamenti imprudenti, David Luiz, non c’è neanche questo gran contatto.
VAR: Fernandez (Spa) 6 Una partita che non l’ha mai messo in difficoltà.