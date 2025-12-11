Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Juve, Gil Manzano sbaglia solo il giallo per Locatelli

Partita sempre in controllo per il fischietto spagnolo: un solo errore con 17 falli fischiati e due soli cartellini
Edmondo Pinna
2 min
TagsjuveMoviolaSpalletti

Partita sempre in controllo per lo spagnolo Gil Manzano, che Spalletti conosce bene: era lui l’arbitro della partita contro l’Ucraina a Leverkusen che ci consegnò (non senza polemiche, l’Ucraina si lamentò per la mancata concessione di un rigore) gli Europei del 2024 in Germania. Un solo errore, l’ammonizione di Locatelli, in una partita che ha visto 17 falli fischiati e due soli cartellini. 

Di Gregorio, niente rigore

Solo per essere più realisti del re: non c’è neanche l’idea di un fallo di Di Gregorio su Bassouamina che aveva provato ad anticiparlo, il portiere ha sempre il controllo del pallone. 

Juve, reti regolari

Tutta buona l’azione del gol del 2-0 segnata da David: tutto nasce da un passaggio di Conceição per Yildiz, che è tenuto in gioco da Luckassen, poi David è dietro la linea del pallone. Ok anche la prima rete, Cambiaso pesca McKennie ampiamente in gioco. 

Locatelli l'unico errore

Corretto il giallo (il primo della partita, a tempo quasi scaduto) comminato a Sunjic: in ritardo e diretto su Yildiz. Totalmente inventato, invece, il giallo per Locatelli: anticipa nettamente, e senza comportamenti imprudenti, David Luiz, non c’è neanche questo gran contatto. 

VAR: Fernandez (Spa) 6 Una partita che non l’ha mai messo in difficoltà. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Capello durissimo con la JuveSpalletti duro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS