venerdì 12 dicembre 2025
Kovacs ma che fai? Quello che ha dato al Celtic è stato un rigorino!

L’analisi di tutti gli episodi accaduti durante il match della Roma in Europa League
Edmondo Pinna
2 min

Da un arbitro Élite, da Champions, che scende in Europa League non come punizione, ti aspetti una prestazione top: non è stato cosi per Kovacs, l’arbitro della finale di Conference di Tirana contro il Feyenoord, 5ª con la Roma (la squad- 
ra italiana più diretta). Il rigore che dà non è da... Uefa. Voto: 5.

Il rigorino concesso al Celtic

L’ingenuità di Kovacs è pari a quella di Hermoso, che a pochi secondi dalla fine tira (poco) per un braccio Engels che è spalle alla porta. L’errore dell’arbitro, però, è più grave, Engels scivola chiaramente sul terreno bagnato più che per la tirata di braccio. Il VAR deve per forza supportare, ma gli Dei del pallone non mentono: “ball don’t lie” dicono in NBA, la palla non mente. Palo. 

L'analisi di tutti gli episodi

Cross di Tierney, El Aynaoui ba in scivolata, non c’è contatto con le braccia, giusto far proseguire. Ok l’autogol di Scales: Mancini salta con Tierney, i due si tengono entrambi, giusto far proseguire. Tutta regolare anche l’azione dello 09-2: Soulé serve Celik che è tenuto in gioco da Scales, poi Ferguson è dietro la linea del pallone. Annullato il gol di Iheanacho: nettamente in fuorigioco sul passaggio di Engels. Più difficile (senza SAOT sembra preistoria) la valutazione della posizione irregolare di Bailey servito da Dybala. 
VAR: Popa (Rom) 6 
Serviva un miracolo sul penalty dato. 

 

 

Moviola

