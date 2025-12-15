Moviola Udinese-Napoli: Sozza non brilla, su Lobotka lo salva il VAR
Non sufficiente la partita di Sozza (voto 5), da un internazionale ci si aspetta di più. Non sono gli episodi a penalizzarlo (anche se su Lobotka lo salva il VAR), quanto la gestione generale della partita, con un metro tecnico (ma anche sul disciplinare c’è da rivedere qualcosa) assolutamente insufficiente. L’arbitro di Seregno la chiude con 25 falli fischiati e un solo cartellino (ma forse ce n’era qualche altro in più).
Davis in fuorgioco millimetrico
Tiro di Bertola, brutta respinta di Milinkovic Savic, Davis segna, ma il VAR annulla: bandierina rossa nel VOR al momento del tiro di Bertola, l’attaccante bianconero è per poco oltre Buongiorno.
Il Var salva Sozza su Lobotka
È invece non perdonabile l’errore di Sozza sulla rete annullata a Zaniolo: l’Udinese, infatti, recupera il pallone con un contrasto fra Karlström e Lobotka, con il primo che con la punta del piede sinistro pizzica e struscia il tallone del piede destro dell’azzurro. Ghersini da Lissone coglie l’infrazione e richiama l’arbitro all’On Field Review, la revisione sul campo: gol annullato.
Disciplinare, sbagliato il metro tecnico
Come detto, c’è qualcosa da rivedere dal punto di vista disciplinare per Sozza, che ha sbagliato metro tecnico: prima non ha fischiato nulla, poi anche le mosche. Comunque, Zaniolo meritava già il giallo per un fallo su Spinazzola, lo trova quando entra in ritardo su Elmas.
Bene il Var
Ghersini 6,5 - Meno male.
Non sufficiente la partita di Sozza (voto 5), da un internazionale ci si aspetta di più. Non sono gli episodi a penalizzarlo (anche se su Lobotka lo salva il VAR), quanto la gestione generale della partita, con un metro tecnico (ma anche sul disciplinare c’è da rivedere qualcosa) assolutamente insufficiente. L’arbitro di Seregno la chiude con 25 falli fischiati e un solo cartellino (ma forse ce n’era qualche altro in più).
Davis in fuorgioco millimetrico
Tiro di Bertola, brutta respinta di Milinkovic Savic, Davis segna, ma il VAR annulla: bandierina rossa nel VOR al momento del tiro di Bertola, l’attaccante bianconero è per poco oltre Buongiorno.