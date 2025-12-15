Moviola Udinese-Napoli: Sozza non brilla, su Lobotka lo salva il VAR

Il Var salva Sozza su Lobotka

È invece non perdonabile l’errore di Sozza sulla rete annullata a Zaniolo: l’Udinese, infatti, recupera il pallone con un contrasto fra Karlström e Lobotka, con il primo che con la punta del piede sinistro pizzica e struscia il tallone del piede destro dell’azzurro. Ghersini da Lissone coglie l’infrazione e richiama l’arbitro all’On Field Review, la revisione sul campo: gol annullato.