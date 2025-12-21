Pairetto, una partita modesta: ma quanti falli ha fischiato? Perché non è rigore su Castellanos

Modesta la partita di Pairetto (voto 5), partiamo dai numeri, che a volte aiutano a capire: 34 falli fischiati (un’enormità, dei 18 fischiati nel primo tempo, reali saranno stati 6) e sette ammoniti (inventato il giallo per Romagnoli, colpisce netto il pallone e l’unico giocatore che travolge è Cataldi che gli era davanti) dicono di un arbitro che ha spezzettato il match senza motivo, che ha fatto innervosire i giocatori in campo (un paio di mass, tanto per gradire). Di buono: non c’è rigore su Castellanos, rischia con la trattenuta Terracciano su Noslin.