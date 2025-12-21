Corriere dello Sport.it
Pairetto, una partita modesta: ma quanti falli ha fischiato? Perché non è rigore su Castellanos

Il giudizio sulla direzione del match tra Lazio e Cremonese terminato senza reti
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolaLaziocremonese

Modesta la partita di Pairetto (voto 5), partiamo dai numeri, che a volte aiutano a capire: 34 falli fischiati (un’enormità, dei 18 fischiati nel primo tempo, reali saranno stati 6) e sette ammoniti (inventato il giallo per Romagnoli, colpisce netto il pallone e l’unico giocatore che travolge è Cataldi che gli era davanti) dicono di un arbitro che ha spezzettato il match senza motivo, che ha fatto innervosire i giocatori in campo (un paio di mass, tanto per gradire). Di buono: non c’è rigore su Castellanos, rischia con la trattenuta Terracciano su Noslin.

No rigore su Castellanos e Noslin

Castellanos e Teracciano arrivano insieme sul pallone, il Taty finisce a terra, ma dal rallenty si capisce che è lui che arriva per secondo, colpendo l’avversario. Ancora: trattenute fra Terracciano e Noslin, i due si tengono, poi Terracciano prolunga la sua trattenuta (non c’è tocco di braccio), Noslin si tuffa in avanti a caccia del colpo di testa.

Netto il rosso per Ceccherini

Facile il rosso per Ceccherini, che stende Cancellieri appena fuori dall’area (DOGSO chiaro, essendo fuori area non può essere depenalizzato). Nell’azione, Pezzella tira il capelli di Guendouzi, ok il vantaggio, ma manca il giallo.

Disciplinare

Bastano i primi minuti: Pezzella ferma Guendouzi che stava ripartendo, nulla; Pedro trattiene Barbieri che stava ripartendo: giallo.

Var

Camplone 6 - Assiste, attonito.

 

 

 

 

