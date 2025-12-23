L'arbitro di Napoli-Bologna sempre in controllo, ma su Hojlund resta un dubbio...

Più che sufficiente la partita di Colombo , sotto gli occhi di Rocchi. Non una gara difficile, le piccole spigolature sono state smussate dall’inerzia della partita. L’internazionale di Como è stato bravo a fare prevenzione: coerente il metro disciplinare (dubbi su un fallo di Heggem su Hojlund), coretto quello tecnico. 25 falli fischiati e 4 ammoniti (più l’ammonizione a Conte). VOTO: 7

Cambiaghi-Rrahmani: non c'è rigore

Protesta il Bologna in avvio per una caduta in area di Cambiaghi: Rrahmani gli poggia una mano sulla spalla, non c’è contatto con Politano, il rossoblù piega entrambe le gambe (ma non ci sono contatti bassi) e va giù, Colombo fa proseguire, correttamente.

Le proteste di Conte

Colombo si avvicina a Conte che protestava per un fallo di Hojlund su Heggem (il tecnico del Napoli non si placa e dopo il primo avvertimento, viene ammonito): aveva visto bene l’arbitro, c’è un tocco con il gomito sinistro (attenzione, tocco e non gomitata) di Hojlund nel prendere posizione.

Dubbi su Heggem-Hojlund

Quattro i cartellini, quello che merita un approfondimento è quello per Heggem: ferma Hojlund lanciato verso la rete, per Colombo non un chiaro Dogso. Più che per il possesso del pallone (lo avrebbe raggiunto facile visto che era in vantaggio), per la direzione dell’azione e la posizione defilata. Forse...

VAR: Di Bello 6 Gita premio a Riyadh.