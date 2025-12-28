Moviola Pisa-Juve, Maresca perde sui gialli. E c’è un rebus

L'errore di Maresca e quel contatto...

McKennie e Calabresi cercano entrambi di arrivare sul pallone, il primo è il bianconero, il pallone sbatte sulla gamba destra di Calabresi e poi sul braccio sinistro dello stesso, che è larghissimo e sopra la linea delle spalle. Maresca fischia fallo alla difesa, restano diversi dubbi. Perché o non è nulla (considerando la distanza ravvicinata fra i due e il pallone che schizza via), oppure è rigore (dando peso al braccio sopra la linea delle spalle). In ogni caso, errore dell’arbitro. Contatto in area del Pisa fra Angori e Koopmeiners, con quest’ultimo che si lascia un po’ andare: poco per il rigore. Pronti via e Maresca butta via il primo giallo: Angori ferma sì Cambiaso trattenendolo, ma non c’era alcuna imminente pericolosità nella sua azione, la trattenuta era leggera. Di contro, allora perché non ammonire Canestrelli, che ferma, con identica mini-trattenuta, Koopmeiners? Solita messe di cartellini: 5, un’esagerazione.

Ok il primo gol della Juve

Ok lo 0-1: Canestrelli, Calabresi e Touré tengono in gioco Cambiaso sul passaggio di Zhegrova. Buono anche lo 0-2: i piedi di Semper e Caracciolo tengono in gioco Yildiz.

VAR: Marini 6

Nulla per lui.