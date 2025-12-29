Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Moviola Atalanta-Inter, La Penna ottimo: è regolare il gol di Lautaro© Getty Images

Moviola Atalanta-Inter, La Penna ottimo: è regolare il gol di Lautaro

Gara perfetta per il fischietto: l’indirizzo tecnico dato dopo pochi secondi e tenuto per tutto il match e può insegnare come si fanno gli annunci
Edmondo Pinna
2 min
TagsInteratalantaLa Penna

Gara perfetta per La Penna, vinta in due mosse: l’indirizzo tecnico dato dopo pochi secondi (Ederson su Barella, nulla) e tenuto per tutto il match ed il cinque che si prende da Bastoni dopo il giallo (netto fallo su CDK). Ah, qualcuno impari come si fanno gli annunci: il maestro ce l’ha in casaVOTO: 7

Lautaro, il gol è regolare

Partiamo dalla fine: è regolare la rete di Lautaro Martinez: al momento del passaggio di Pio Esposito, c’è Hien che lo tiene in gioco, bravo l’assistente numero uno, Berti. 

L'annuncio di La Penna

Annullati tre gol, uno con overrule, gli altri in campo, tutti hanno coinvolto l’assistente numero due, Perrotti. Zielinski serve Lautaro in offside per una gamba, oltre Hien, sul gol di Thuram: il VAR comunica, La Penna può insegnare come fare gli annunci (e senza grazie), peccato non si sia sentito allo stadio. E’ in fuorigioco Zalewski su lancio di Ederson sul gol annullato a De Ketelaere; nettamente oltre Akanji Scamacca sul passaggio di CDK. 

Il disciplinare

Metro molto alto, cartellini quando servono, da... internazionale. Alla fine saranno 20 i falli e tre le ammonizioni, tutte corrette (Kolasinac, Bastoni e Sulemana). Vogliamo essere pignoli: ne manca uno per Lautaro, non per il semi-pes-tone su Zalewski ma perché era il secondo fallo di fila. 

VAR: Abisso 6 Telefonate nel tempo libero? Ha organizzato la serata del 31 per 100 persone. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Decisivo Lautaro MartinezChivu e la battuta su Conte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS