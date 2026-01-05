Moviola Inter-Bologna: Guida, problemi zero, Thuram con la spalla

Solo spalla

Regolare la rete di Thuram: sul corner battuto da Dimarco, il francese segna con la spalla destra, nessun dubbio, nessuna interpretazione, il pallone sbatte sul deltoide ed entra in porta, non c’è alcun tocco di mano.

Regolare il gol di Zielinski

Ok il primo nerazzurro: al momento del colpo di tacco di Thuram per Lautaro, che poi servirà l’assist di Zielinski, ci sono Heggem ma anche Holm a tenerlo in gioco, non difficile la valutazione per l’assistente numero uno, Ceccon.

Disciplinare

Çalhanoglu salta e colpisce con la spalla Odgard, Guida fischia il fallo (ci sta), il turco protesta tanto, forse anche troppo, e arriva il giallo. Corretto quello di Bastoni, che si ferma, punta Rowe e gli piazza un “blocco” assolutamente volontario e cercato. Manca una ammonizione per Lautaro: intervento in scivolata su Holm che stava andando via lungo la linea laterale non cattivo, ma imprudente. Ok i gialli a Barella (pestone a Pobega), Rowe (su Sucic), Vitik (da dietro su Lautaro) e Lykogiannis (che paga anche il precedente intervento di Heggem).

VAR: Ghersini 6

Deve limitarsi ai soli controlli di routine, va bene così.