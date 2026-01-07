Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
A Pisa Pairetto horror: l'arbitro sbaglia tutto. E quel rigore fischiato che non piacerà a Rocchi

A Pisa Pairetto horror: l'arbitro sbaglia tutto. E quel rigore fischiato che non piacerà a Rocchi

Gli episodi più discussi della sfida tra i nerazzurri di Gilardino e gli uomini di Fabregas
Edmondo Pinna
1 min

Pisa-Como

Pairetto: 4,5

Brutta partita per Pairetto: grazia due volte Aebischer, assegna un rigore che se quello di Firenze per Rocchi non è mai rigore, questo allora è un gradino sotto. Ma va tutto bene. Rigore per una trattenuta di Coppola su Douvikas, non clamoroso ma ok.

Graziato

Aebischer col piede a martello su Jesus Rodriguez, che per sua fortuna alza le gambe: contatto sullo stinco, il pallone strusciato è casuale, arriva il giallo, era da rosso. Se è vero che Zaccagni a Parma (li l’avversario colpito con la parte esterna dello scarpino, quasi di striscio) fu giudicato da espulsione. Non solo, ma 8’ dopo lo stesso Aebischer conta i passi a Pairetto su una punizione, manca il secondo giallo.

Il rigore 

Caqueret tocca in corsa il piede destro di Leris che va giù, Pairetto da il rigore (prima contatto Perrone-Coppola sulle spalle, dubbi): se questo è rigore chiaro e non rigorino, allora lo era anche quello di Firenze, lì invece OFR e l’invenzione della trattenuta per il collo. Ognuno fa come vuole. VAR: Ghersini 5 Tutto sbagliato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

