La moviola di Bologna-Atalanta: Di Bello facile. E su Bernasconi…
Settima partita in serie A della stagione per Di Bello, dopo Roma-Genoa dove s’è perso un rigore per una manata in faccia di Svilar a Odgard (non sono fallo, invece, le manate sulla faccia di Svilar). Evidentemente Rocchi ha dato le colpe al VAR, Prontera (ieri sera solo AVAR in Lazio-Fiorentina), più che all’arbitro di Brindisi. Ieri sera partita serena, senza particolari episodi nelle due aree, quelli più critici, regolari entrambi i gol. Di Bello l’ha portata alla fine fischiando però tanto, ben 31 falli, senza però mai estrarre alcun cartellino. Voto: 6,5.
Di Bello bravo su Bernasconi
Qualche protesta (più dagli spalti del Dall’Ara che in campo, in verità) per un tocco di mano di Bernasconi in area dell’Atalanta, Di bello lo giudica non punibile, ha perfettamente ragione: il pallone viene toccato prima con il piede sinistro, poi con il ginocchio destro - tipo flipper - solo dopo tocca la mano sinistra che è, comunque, in posizione congrua. Corretto non fischiare.
Ok il primo gol di Krstovic
Nessun dubbio sul primo gol di Krstovic, non ci sono ne contatti ne posizioni da controllare. Appena più complessa l’analisi della seconda rete dell’attaccante montenegrino: al momento del passaggio di testa di De Roon, infatti, l’ex Lecce è tenuto in gioco da Heggem, non ci sono contatti fallosi, corretto considerare buona la rete.
VAR: Meraviglia6
La partita non presenta casi da VAR.