La moviola di Bologna-Atalanta: Di Bello facile. E su Bernasconi…

Settima partita in serie A della stagione per Di Bello, dopo Roma-Genoa dove s’è perso un rigore per una manata in faccia di Svilar a Odgard (non sono fallo, invece, le manate sulla faccia di Svilar). Evidentemente Rocchi ha dato le colpe al VAR, Prontera (ieri sera solo AVAR in Lazio-Fiorentina), più che all’arbitro di Brindisi. Ieri sera partita serena, senza particolari episodi nelle due aree, quelli più critici, regolari entrambi i gol. Di Bello l’ha portata alla fine fischiando però tanto, ben 31 falli, senza però mai estrarre alcun cartellino. Voto: 6,5.