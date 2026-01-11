Abisso, un disastro totale in Como-Bologna: sembrava di stare alla tombola di Natale

L’Italia, in prima linea se si tratta di sperimentare le novità regolamentari, ha introdotto ufficialmente la moviola in campo. Certo, ancora non funziona sempre, a volte sì (l’ultima ieri proprio a Como), a volte no (vedi Atalanta-Roma, uscita fallosa su Svilar), ma all’uniformità ci arriveremo. Project leader, Mazzoleni, ieri appunto operativo. Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere. Ma è dura farlo, pesantemente insufficiente Abisso (quando ha chiesto che numero di giocatore non avesse fatto fallo, pareva di stare alla tombola di Natale, è uscito il 41?), anche il VAR (pardon, il moviolista) ha le sue responsabilità. Ma va tutto bene.