martedì 13 gennaio 2026
Moviola Juve-Cremonese: sui rigori una follia senza fine

Il giudizio sull'operato di arbitro e Var nel match vinto 5-0 dai bianconeri di Spalletti
Edmondo Pinna
2 min
Feliciani 5

Un mezzo disastro, bisogna onestamente dire che Rocchi è davvero messo male: in una partita che è stata un’amichevole del giovedì, già chiusa dopo 15’, si è incartata e la colpa è (anche) di arbitro e VAR (soprattutto). Ribadiamo: un VMO che ha solo 4 gare di A sulle spalle, a certe cose non arriva. Certo, se poi scopriamo che per il designatore va bene così, allora le colpe sono anche dei padri, non solo dei figli. E se sul rigore alla Juve è il regolamento che in qualche maniera condiziona Feliciani con qualcosa che col calcio non ha nulla a che vedere, il rigore tolto alla Cremonese con OFR è una follia piena. L’ennesima. Facciamo così, non fischiamo più nulla, ci pensa il VAR: tanto già lo fa.

Il Var richiama l'arbitro

Johnsen sta per calciare in porta, scivolata di Locatelli, tocca il pallone ma poi finisce la sua corsa con il piede a martello che finisce sullo stinco sinistro dell’avversario. Feliciani fischia il rigore, a sorpresa (ma ormai è un’abitudine) Gariglio al VAR lo richiama all’OFR per fargli vedere che tocca prima il pallone. E ci voleva la revisione? Feliciani era messo benissimo, è chiaro ed evidente errore? Un altro caso di moviola pura, però deve valere per tutti (pure i portieri). 

Rigore giusto, ma...

Tiro di Thuram, Baschirotto tocca col piede sinistro, deviazione e non giocata, il braccio destro è largo, sopra le spalle anche se va in scivolata: rigore giusto per il regolamento, non giusto per il calcio. 

VAR: Gariglio 5 

Già detto tutto. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

