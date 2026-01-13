Moviola Juve-Cremonese: sui rigori una follia senza fine
Feliciani 5
Un mezzo disastro, bisogna onestamente dire che Rocchi è davvero messo male: in una partita che è stata un’amichevole del giovedì, già chiusa dopo 15’, si è incartata e la colpa è (anche) di arbitro e VAR (soprattutto). Ribadiamo: un VMO che ha solo 4 gare di A sulle spalle, a certe cose non arriva. Certo, se poi scopriamo che per il designatore va bene così, allora le colpe sono anche dei padri, non solo dei figli. E se sul rigore alla Juve è il regolamento che in qualche maniera condiziona Feliciani con qualcosa che col calcio non ha nulla a che vedere, il rigore tolto alla Cremonese con OFR è una follia piena. L’ennesima. Facciamo così, non fischiamo più nulla, ci pensa il VAR: tanto già lo fa.
Il Var richiama l'arbitro
Johnsen sta per calciare in porta, scivolata di Locatelli, tocca il pallone ma poi finisce la sua corsa con il piede a martello che finisce sullo stinco sinistro dell’avversario. Feliciani fischia il rigore, a sorpresa (ma ormai è un’abitudine) Gariglio al VAR lo richiama all’OFR per fargli vedere che tocca prima il pallone. E ci voleva la revisione? Feliciani era messo benissimo, è chiaro ed evidente errore? Un altro caso di moviola pura, però deve valere per tutti (pure i portieri).
Rigore giusto, ma...
Tiro di Thuram, Baschirotto tocca col piede sinistro, deviazione e non giocata, il braccio destro è largo, sopra le spalle anche se va in scivolata: rigore giusto per il regolamento, non giusto per il calcio.
VAR: Gariglio 5
Già detto tutto.