Moviola Juve-Cremonese: sui rigori una follia senza fine

Feliciani 5

Un mezzo disastro, bisogna onestamente dire che Rocchi è davvero messo male: in una partita che è stata un’amichevole del giovedì, già chiusa dopo 15’, si è incartata e la colpa è (anche) di arbitro e VAR (soprattutto). Ribadiamo: un VMO che ha solo 4 gare di A sulle spalle, a certe cose non arriva. Certo, se poi scopriamo che per il designatore va bene così, allora le colpe sono anche dei padri, non solo dei figli. E se sul rigore alla Juve è il regolamento che in qualche maniera condiziona Feliciani con qualcosa che col calcio non ha nulla a che vedere, il rigore tolto alla Cremonese con OFR è una follia piena. L’ennesima. Facciamo così, non fischiamo più nulla, ci pensa il VAR: tanto già lo fa.