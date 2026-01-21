Moviola Copenhagen-Napoli, male Peljto: Delaney era rosso live. Graziato Clem
Copenhagen-Napoli 1-1, Peljto voto 5
“Sporca” la partita del bosniaco Peljto, che si perde un rosso abbastanza chiaro, grazia Clem (anche sportivamente brutto il calcio su Lang), assegna un rigore che non è clamoroso ma c’è (ingenuo Buongiorno), ha poca personalità per gestire le perdite di tempo del Copenaghen e la chiude con 28 falli fischiati, un rosso e quattro gialli. Come detto, non sempre congrua la gestione disciplinare, ha dato l’impressione di aver perso la gestione della partita (la mini mass fra Hatzidiakos e Juan Jesus, con Gabriel Pereira che non stringe la mano a McTominay a fine partita lo dimostra).
Rosso Delaney con OFR
Gamba alta, tacchetti esposti, piede all’altezza del ginocchio: incredibile come Peljto ammonisca solo Delaney, l’intervento su Lobotka è da OFR e rosso.
Graziato Clem
Calcione deliberato, a pallone lontano, di Clem su Lang, brutto davvero, per intensità ma anche Perez avulso dallo spirito del gioco: manca un altro rosso, il VAR stavolta si fa piccino.
Buongiorno, che ingenuità
E’ molto furbo Elyounoussi (e molto ingenuo Buongiorno) in occasione del rigore: il giocatore del Copenaghen si sposta fra l’avversario e il pallone proprio mentre Buongiorno stava affondando l’intervento.
VAR: Bebek (Cro) 5,5
Ad un certo punto non ha avuto più coraggio.
