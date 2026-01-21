Moviola Copenhagen-Napoli, male Peljto: Delaney era rosso live. Graziato Clem 

“Sporca” la partita del bosniaco Peljto, che si perde un rosso abbastanza chiaro, grazia Clem (anche sportivamente brutto il calcio su Lang), assegna un rigore che non è clamoroso ma c’è (ingenuo Buongiorno), ha poca personalità per gestire le perdite di tempo del Copenaghen e la chiude con 28 falli fischiati, un rosso e quattro gialli. Come detto, non sempre congrua la gestione disciplinare, ha dato l’impressione di aver perso la gestione della partita (la mini mass fra Hatzidiakos e Juan Jesus, con Gabriel Pereira che non stringe la mano a McTominay a fine partita lo dimostra).

Rosso Delaney con OFR

Gamba alta, tacchetti esposti, piede all’altezza del ginocchio: incredibile come Peljto ammonisca solo Delaney, l’intervento su Lobotka è da OFR e rosso.

Graziato Clem

Calcione deliberato, a pallone lontano, di Clem su Lang, brutto davvero, per intensità ma anche Perez avulso dallo spirito del gioco: manca un altro rosso, il VAR stavolta si fa piccino.