Moviola Copenhagen-Napoli, male Peljto: Delaney era rosso live. Graziato Clem 

Il giudizio alla direzione arbitrale nel match tra i danesi e gli azzurri di Conte in Champions League
Edmondo Pinna
Copenhagen-NapoliMoviolaChampions League

Copenhagen-Napoli 1-1, Peljto voto 5

“Sporca” la partita del bosniaco Peljto, che si perde un rosso abbastanza chiaro, grazia Clem (anche sportivamente brutto il calcio su Lang), assegna un rigore che non è clamoroso ma c’è (ingenuo Buongiorno), ha poca personalità per gestire le perdite di tempo del Copenaghen e la chiude con 28 falli fischiati, un rosso e quattro gialli. Come detto, non sempre congrua la gestione disciplinare, ha dato l’impressione di aver perso la gestione della partita (la mini mass fra Hatzidiakos e Juan Jesus, con Gabriel Pereira che non stringe la mano a McTominay a fine partita lo dimostra).

Rosso Delaney con OFR

Gamba alta, tacchetti esposti, piede all’altezza del ginocchio: incredibile come Peljto ammonisca solo Delaney, l’intervento su Lobotka è da OFR e rosso.

Graziato Clem

Calcione deliberato, a pallone lontano, di Clem su Lang, brutto davvero, per intensità ma anche Perez avulso dallo spirito del gioco: manca un altro rosso, il VAR stavolta si fa piccino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buongiorno, che ingenuità

E’ molto furbo Elyounoussi (e molto ingenuo Buongiorno) in occasione del rigore: il giocatore del Copenaghen si sposta fra l’avversario e il pallone proprio mentre Buongiorno stava affondando l’intervento.

VAR: Bebek (Cro) 5,5

Ad un certo punto non ha avuto più coraggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

