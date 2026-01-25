Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Moviola Fiorentina-Cagliari: Guida sempre ok, Mina-braccio siamo al limite

Il giudizio sulla direzione della gara di campionato vinta 2-1 dai sardi allo stadio 'Franchi'
Edmondo Pinna
2 min
TagsArbitriMoviolaFiorentina-Cagliari

È di sicuro il migliore (o fra i migliori) in questo momento a disposizione di Rocchi: dirige sempre con grande autorevolezza. Ok la rete di Palestra, il fallo di Esposito su Ndour appartiene ad un’altra APP, Guida (voto 6,5) lo vede e concede vantaggio.

Mina-braccio, episodio al limite

Angolo per la Viola, Gosens spizza di testa il pallone che finisce sul braccio sinistro di Mina: non se ne accorge nessuno (infatti non ci sono proteste), in sala VAR più che la posizione del braccio (siamo davvero al limite, non è accostato al corpo) è la vicinanza dei due giocatori che lo fa diventare inaspettato.

Leggera la trattenuta su Piccoli

Protesta Piccoli e chiede il rigore per la trattenuta di Mina: i due (fuori area) si tengono entrambi, quando l’attaccante viola si gira, il difensore rossoblù lo disturba con le mani, troppo poco per il rigore.

Dodo-Mazzitelli, no penalty

Ad inizio gara, contatt(ino) Dodo-Mazzitelli, siamo fuori area ma fosse stato anche dentro non sarebbe stato rigore. Ripresa: testa di Gudmundsson, Palestra ha il braccio sinistro dentro la figura.

Rigore se...

Tutta buona l’azione che porta al gol di Kilicsoy, Palestra parte dalla propria metà campo sul lancio di Ze Pedro. Se non avesse segnato, sarebbe stato calcio di rigore: la deviazione di Comuzzo arriva con la mano destra.

Var ok

Di Paolo (voto 6) - Controllo e conferma.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Il Cagliari passa a FirenzeFiorentina, rabbia Vanoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS