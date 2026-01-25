La moviola di Como-Torino 6-0: Feliciani perde il rigore, scelta giusta sul primo gol

Feliciani 5,5

Facile facile la partita di Feliciani, che però ci ha messo del suo. In positivo, il buon vantaggio sul gol di Baturina, solo dopo ha ammonito Pedersen per il fallo su Alex Valle in APP (Attacking Possession Phase). In negativo, l’OFR sul rigore per il tocco di braccio di Maripan. Incursione di Douvikas che tira, il pallone sbatte sulla coscia destra e s’impenna per finire sul braccio destro che è largo (e per istinto su muove verso il pallone). Perfetto il labiale (l’audio è un’optional) di Feliciani: "Gioca il pallone in maniera punibile con il braccio". Regolare la rete di Douvikas, quella che ha aperto il match: sul lancio di Da Cuna è ancora nella propria metà campo.