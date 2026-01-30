Macabi Tel Aviv-Bologna, la moviola: Kikacheishvili sbaglia. Il rigore è l'errore più grave
Macabi Tel Aviv-Bologna
Kikacheishvili: 4,5
Bocciato il georgiano Kikacheishvili, alla 3ª gara di Europa League della carriera. Il rigore è la summa di tutta la sua inesperienza, meno male c’era il VAR.
Mai rigore
Zortea si infila in ara di rigore, lo affrontano Ben Simon (che lo tocca appena sulla spalla) e Revivo (che non lo tocca proprio), Kikacheishvili assegna un rigore che non esiste, il VAR lo richiama all’OFR, dura pochissimo.
Il rischio
Ha rischiato molto Shlomo poco prima della mezzora del primo tempo: arriva da dietro, in ritardo, su Castro, buttandolo giù, era già stato ammonito (corretto il primo cartellino, fallo sempre su Castro), poteva anche starci la seconda ammonizione.
Il fuorigioco
Annullato un gol ad Orsolini, corretto, francamente non si capisce come l’assistente numero uno, Akhvlediani, non se ne sia accorto: sul cross di Miranda, è chiaramente, nettamente oltre Shlomo, fa “tenerezza”vedere la grafica dell’offside con il vecchio CrosshAir 3D (da qui9 anche la lunghezza della revisione, non certo per una questione di centimetri).
Regolare
Tutto buono nell’azione che ha portato al gol Rowe: al momento del tiro di Moro, respinto in maniera goffa da Melika, il giocatore rossoblù è tenuto in gioco da Heitor.
VAR: Bankes (Ing) 7
Non difficile la valutazione sulla rete annullata a Orsolini, neanche sul rigore revocato. Per fortuna c’era.