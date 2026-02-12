Moviola Bologna-Lazio: il solito Chiffi come Don Abbondio, maestro del non decidere

La filosofia di don Abbondio (Manzoni, Promessi Sposi) gira attorno alle “non-scelte”, sintetizzata nella frase che lui stesso pronuncia davanti al Cardinale Federico Borromeo: «Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare». Potrebbe andar bene anche per Chiffi, maestro nel non decidere: non fa nulla su Lucumi, che s’allarga (il braccio resta fermo ma è largo) su Isaksen; non fa nulla sulla leggera trattenuta (no VAR, ma sul campo...) di Ferguson che si era perso Dele Bashiru. Insufficiente nel complesso.

Rosso se...

Luca Pellegrini lancia Dele Bashiru che prende il tempo a Ferguson e gli va via, il rossoblù s’arrangia lo sbilancia prendendo per il braccio destro. Chiffi è molto lontano, sceglie di non scegliere, il VAR per casi come questo ha le mani legate. Avesse fischiato, però, sarebbe stato rosso, non un errore al 100%.

No rigore

Testa di Orsolini, Noslin davanti forse col braccio destro, vicino al corpo: nulla.

Regolari

Ok la rete di Castro e quella di Noslin: in entrambi i casi, posizioni regolari, nessun contrasto sospetto in APP.

Il fallo di Lucumi

Lucumi sposta leggermente il corpo per ostacolare Isaksen, il braccio largo dalla figura contribuisce: manca sicuramente il fallo, ci poteva stare il giallo.

VAR: Paterna 5,5

Ok, non poteva fare nulla... epperò...