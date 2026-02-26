Moviola Juve-Galatasaray, Pinheiro fermo subito: la folle espulsione di Kelly

Un arbitro da fermare immediatamente, altro che ipotesi-Mondiali. Inguarda-bile il portoghese João Pinheiro , scelte tecniche e disciplinari folli, culminate con il rosso diretto (non era neanche giallo) per Kelly, questo il collaborazione con il VAR polacco preferito da Marciniak, Kwiatowski. Per un attimo, abbiamo sperato che avessero provato a fare un escamotage stile FVS (Football Video Support) in serie C, ovvero richiamare l’OFR per un rosso diretto folle (non può esserlo mai) per fargli cambiare idea sul giallo. Macché....

Un rosso folle

Kelly salta su Yilmaz in maniera pulita e guarda il pallone, lo fa sempre, anche quando ricade: ed un corpo lanciato in aria, ricade per forza di cose (per la forza di gravità), evidentemente Pinheiro e Kwiatowski erano assenti a scuola quando è stato spiegato Isaac Newton. Ricadendo, Kelly colpisce la gamba di Yilmaz, ma sta ancora guardando il pallone per aria, è totalmente casuale. Follia il giallo, incommentabile il rosso con OFR.

Netto

Torreira interviene su Thuram in maniera imprudente, tacchetti esposti anche se non affonda: rigore chiaro, ma col metro-Kelly anche il giallo (quasi rosso).

Dubbio

Sallai falcia da dietro Koopmeiners, che con i piedi è fuori area, ma viene toccato sulla coscia: sarebbe stato interessante capire dove fosse (sì, non ci fidiamo).

VAR: Kwiatkowski 5

E poi ci lamentiamo...