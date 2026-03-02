Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Male Sozza, quanti errori: sbaglia falli e cartellini. E su Kelly…

Male Sozza, quanti errori: sbaglia falli e cartellini. E su Kelly…

La moviola di Roma-Juve: gli episodi più discussi della sfida tra i giallorossi e i bianconeri
Edmondo Pinna
2 min

Non sufficiente la partita di Sozza, sotto gli occhi di Rocchi: sbagliata sia dal punto di vista tecnico (diversi falli non fischiati o fischiati al contrario: Bremer su Malen, ed è solo un esempio, era fallo) che disciplinare: Kelly doveva essere ammonito su Pellegrini (nel primo), e per una Spa di Çelik (fermata di mano). Voto: 5

Koopmeiners-Cristante, no rigore

Corpo a corpo in area della Roma fra Koopmeiners e Cristante, i due si fronteggiano faccia a faccia, non ci sono azioni fallose ma solo contatti di gioco, giusto far proseguire.

Rischia Bremer

Bremer spinge chiaramente Malen che resta in piedi e tira (pallone sulla faccia di Perin): non fosse riuscito a tirare, sarebbe stato rigore (spinta a due mani dietro la schiena).

Disciplinare

Come detto, totalmente sbagliato. Perché se il metro è (giustamente) quello che ha portato al giallo per Wesley (ferma McKennie in ripartenza), allora non si capisce perché Sozza non faccia lo stesso con Kelly (Pellegrini lo anticipa e gli sposta il pallone, lui gli va addosso: imprudenza, Spa, equilibrio della partita) e soprattutto con Conceicao (mezzo pestone su Wesley che gli era andato via e andava verso la porta).

Regolare

Pisilli recupera il pallone a Kalulu senza fallo prima di servire Wesley. Ok il 3-1 di Malen, Kelly lo tiene in gioco sul passaggio di Koné.

VAR: Di Bello 6 Non ha dovuto fare molto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Gasperini alza la voceSpalletti senza filtri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS