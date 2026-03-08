La moviola di Cagliari-Como 1-2: Marinelli sbaglia, non c'è simulazione di Esposito

Marinelli 5

Non sufficiente la partita di Marinelli, disastroso il disciplinare: va bene i richiami all’attenzione ai simulatori, ma bisogna essere molto rigidi per non capire che il contrasto fra Moreno e Palestra in area del Como è di gioco, mai rigore, ma fa parte del calcio. Così come Ramon che allarga la gamba destra su Seba Esposito: movimento chiaro verso l’avversario, che magari accentua, ma perché il giallo? Impreciso Marinelli: Moreno tocca con la mano sinistra aperta un cross, era fallo, non rimessa laterale. Non è rigore Folorunsho-Ramon (il rossoblù accentua il contatto), così come il tiro di Nico Paz che colpisce sul volto Ze Pedro (non c’è fallo di mano).