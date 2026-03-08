Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
La moviola di Atalanta-Udinese 2-2: Rapuano ok sul tocco di Mlacic, ma Palladino...© Getty Images

La moviola di Atalanta-Udinese 2-2: Rapuano ok sul tocco di Mlacic, ma Palladino...

Voti e giudizi alla direzione arbitrale nella partita pareggiata tra i bergamaschi e i friulani
Edmondo Pinna
1 min
TagsatalantaUdineseMoviola

Rapuano 5,5

Direzione con qualche ombra per Rapuano: il vaffa di De Roon poteva sentirlo, lo 0-2 nasce da una rimessa laterlae invertita ultimo tocco di Ekkelenkamp), Palladino che aggredisce la Ferrieri Caputi meritava una sanzione. Un solo episodio: cross di Sulemana, Mlacic ha le braccia dietro al corpo e colpisce con il sinistro. Non punibile per attitudine, dinamica, postura. Regolare la rete di Kristensen: non c’è fallo su Kossounou, una spinta che appare risibile e leggera. Sbracciata di Scamacca su Kabasele, Rapuano la reputa di gioco. La ripresa del gioco non piace a Palladino, che s’avventa sulla Ferrieri Caputi (quarto uomo) in maniera esagerata, quasi a contatto: almeno giallo no? 

VAR: Di Bello 6 

Nulla per lui. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

