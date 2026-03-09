Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Fermate subito Sozza: non vede rigori e inventa punizioni! Ecco tutte le cantonate prese in Lecce-Cremonese© LAPRESSE

Fermate subito Sozza: non vede rigori e inventa punizioni! Ecco tutte le cantonate prese in Lecce-Cremonese

Gravemente insufficiente la partita del direttore di gara. Ha ragione Rocchi: quando in campo si arbitra bene, il resto è un contorno
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolasozza

Gravemente insufficiente la partita di Sozza (già Roma-Juve non è che fosse andata da incorniciare, nonostante sia stata fatta passare come una grande gara....): non vede rigori, chiari tocchi di mano, inventa punizioni. Ha ragione Rocchi: quando in campo si arbitra bene, il resto è un contorno. Sono rimasti da contorno, colpevolmente, i due assistenti (Colarossi e Christian Rossi), e anche il VAR (Di Paolo) sull’ultimo episodio. Chiunque si sia trovato a giudicare Sozza (organo tecnico o osservatore arbitrale) se gli ha messo più di 8.30 è da denuncia alla Procura della Repubblica. D’ufficio. VOTO: 3

Sozza non vede un rigore netto in campo

Tiro di Stulic, braccio destro di Bianchetti larghissimo: Sozza è anche piegato e non è certo che Stulic gli copra la visuale (sembra leggermente più indietro). Rigore netto, dato dopo.

OFR, al limite

Cross (attenzione, lento) verso l’area della Cremonese, braccio sinistro di Pezzella: vero, davanti a lui saltano Coulibaly e Thorsby, ma a depotenziare il pallone inaspettato è proprio la lentezza del cross e che arriva da lontano.

Svista e overrule

Gol con il braccio destro di Payero, che “schiaccia” (anche se non volontariamente) il pallone in porta, altro intervento del VAR: overrule.

Sozza, due ingiustizie per uno

L’apoteosi: Folino crolla a terra (si tuffa proprio, ecco: queste sono simulazioni) perché ha capito che sta sbagliando l’intervento di petto, Cheddira dietro non lo tocca, né basso, né alto (la mano sulla schiena è un’illusione ottica), il giallorosso sarebbe stato solo davanti ad Audero per il 3-1. Da una punizione inventata nasce lo sgambetto (c’è anche una spinta con il braccio sinistro) di Gaby Jean su Sanabria da rigore, qui il VAR doveva intervenire. Un’ingiustizia non ne sana un’altra.

VAR: Di Paolo 5 Avrebbe meritato 8...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Da non perdere

Collera Cremonese, parla il ds GiacchettaMoviola Genoa-Roma: male Colombo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS