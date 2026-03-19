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Moviola Bayern-Atalanta: Bastien brilla poco, rigore solo con l’OFR

L'analisi di tutti gli episodi accaduti durante il match Champions League vinto dai bavaresi
Edmondo Pinna
2 min

Avrebbe dovuto vederlo live il rigore, Bastien, terzo francese su 8 gare in questi ritorno degli ottavi (hanno arbitrato anche Letexier e Turpin). Gara facilissima, lui non benissimo. Voto: 5.

L'analisi degli episodi

Sulemana tocca il pallone che va sul piede sinistro di Kim, poi sul braccio sinistro che è molto largo. Ok, dinamica, attitudine, movimento. Ma ogni volta c’è un’interpretazione diversa. Sul gol di Luis Diaz, contrasto Tah-Scamacca, non così forte. Braccio fuori sagoma di Scalvini sul tiro di Kane: Bastien dice non punibile, lo mima anche ai giocatori del Bayern che protestano, il VAR Dechepy invece è di altro avviso e lo invita all’OFR: revisione anche abbastanza lunga per un episodio chiaro. Penalty.  Sul rigore di Kane, parato da Sportiello, c’è un’invasione (encroachment) dello stesso portiere dell’Atalanta, che fino all’ultimo momento cerca di tenere almeno un piede sulla linea. La finta dell’attaccante, però, gli fa fare quel mezzo passo in più che rende la sua posizione oltre la linea di porta punibile al momento del tiro. 

VAR: Dechepy6,5 
Ok l’OFR proposta a Bastien (lui che di nome fa proprio... Bastien). 

 

 

 

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