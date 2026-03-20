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Moviola Roma-Bologna: dubbi sui primi due gol, non è rigore su Robinio Vaz

Tutti gli episodi arbitrali della sfida che ha mandato avanti i rossoblù in Europa League, qualificati ai quarti
Edmondo Pinna
TagsMoviolaRoma-Bologna

Kovacs voto 6,5

Sotto gli occhi di Webb, boss della PGMOL inglese (chissà, poteva partecipare ai lavori in Figc ieri pomeriggio) e ieri osservatore Uefa, dirige bene Istvan Kovacs, gara che presenta subito una particolarità: il quarto uomo era il fratello Szabolcs, tre anni più piccolo (38 anni contro 41), internazionale dal 2025. Chiude con 9 cartellini gialli (inventato quello per Celik).

Dubbi sui primi due gol

Come detto, stesso metro: dubbio sulla rete dello 0-1, in APP c’è un contrasto fra Mancini e Rowe, il difensore giallorosso finisce a terra, i due partono tenendosi entrambi, poi la spinta di Rowe è a favore di corsa. Anche sulla rete dell’1-1 c’è una trattenuta di Mancini su Vitik ma non funzionale, N’Dicka che segna salta pulito, l’arbitro ha valutato entrambi contatti di gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Netti i rigori

Molto bravo Zortea a mettersi davanti El Shaarawy che lo tocca con la gamba (ginocchio) sinistro dietro la gamba destra. Chiaro contrasto da dietro di Freuler su Robinio Vaz sulla gamba sinistra: Kovacs sicuro su entrambi.

No rigore su Vaz

Quattro situazioni in area del Bologna: nella stessa azione Freuler tocca con il petto, poi tira Pisilli e Pobega ha il destro al corpo (con le mani dietro la schiena). Tiro di Cristante, braccio di Freuler al corpo. Robinio Vaz cade tallonato da Lucumi: nulla.

Var: Martins (Por) 6

Pochi problemi in campo, zero lavoro al VAR.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Moviola

Kovacs voto 6,5

Sotto gli occhi di Webb, boss della PGMOL inglese (chissà, poteva partecipare ai lavori in Figc ieri pomeriggio) e ieri osservatore Uefa, dirige bene Istvan Kovacs, gara che presenta subito una particolarità: il quarto uomo era il fratello Szabolcs, tre anni più piccolo (38 anni contro 41), internazionale dal 2025. Chiude con 9 cartellini gialli (inventato quello per Celik).

Dubbi sui primi due gol

Come detto, stesso metro: dubbio sulla rete dello 0-1, in APP c’è un contrasto fra Mancini e Rowe, il difensore giallorosso finisce a terra, i due partono tenendosi entrambi, poi la spinta di Rowe è a favore di corsa. Anche sulla rete dell’1-1 c’è una trattenuta di Mancini su Vitik ma non funzionale, N’Dicka che segna salta pulito, l’arbitro ha valutato entrambi contatti di gioco.

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