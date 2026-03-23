Moviola Roma-Lecce: non è rigore su Banda, irregolare il gol di Pisilli

Sacchi è diventato ormai una certezza, uno degli arbitri ritrovati da Rocchi in questa tormentata stagione: attento, equilibrato nella gestione tecnico disciplinare, ha lasciato giocare fino a quando la partita è rimasta nei canoni corretti. Giusto annullare la rete di Pisilli, non c’è rigore su Banda.

No rigore su Banda

L’episodio più spinoso, la caduta in area della Roma di Banda: c’è un contatto da dietro di Pisilli, troppo leggero però per portare al rigore, i due sono in velocità, non c’è una vera e propria spinta.

Fuorigioco

Annullato nel primo tempo un gol a Pisilli: quando Malen serve Pellegrini, quest’ultimo è oltre il piede destro (che è largo) di Tiago Gabriel.

Doppietta

A proposito di fuorigioco: nell’occasione capitata a N’Dicka, ce ne sono addirittura due, quello di Arena al momento del colpo di testa di Hermoso (è oltre Danilo Veiga) e quello dello stesso N’Dicka, oltre la linea del pallone. Perfetto anche il timing.

Disciplinare

Quattro i cartellini gialli, tutti in 13’: Angeli ñ o in ritardo su Danilo Veiga, Pierotti da dietro su Hermoso, Pisilli fuori tempo su Sala e Danilo Veiga per la trattenuta sul braccio di Robino Vaz. VAR: Ghersini6 Nessuna occasione per farsi vedere.