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lunedì 23 marzo 2026
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Fiorentina-Inter, la moviola: non è rigore su Kean© ANSA

Fiorentina-Inter, la moviola: non è rigore su Kean

Gli episodi più controversi analizzati dopo l'1-1 del Franchi tra viola e nerazzurri
Edmondo Pinna
2 min
TagsFiorentina-Inter

Complicata la partita di Colombo, che ha provato a gestirla all’inizio, salvo poi dover aumentare i colpi dei gialli (quattro in cinque minuti, forse quello di Barella poteva essere affrontato meglio, non era neanche Spa). Buona la lettura degli episodi in area, due le reti annullate per fuorigioco, entrambe le decisioni sono risultate giuste, ancorché abbastanza facili.

Niente rigore su Kean

Kean cade a terra dopo un contrasto in area dell’Inter con Carlos Augusto: i due si trovano fianco a fianco, non ci so o azioni fallose da parte del difensore dell’Inter, corretto il «play on». Braccio sinistro di Pio Esposito su un pallone proveniente da calcio d’angolo: non punibile, è aderentissimo al corpo, nessun dubbio.

Due gol annullati

Due i gol annullati, il primo a Barella: al momento del lancio di Dumfries, l’azzurro è oltre Gosens. Tiro/cross di Fagioli, Kean oltre Bisseck, quella di Carlos Augusto non può essere considerata una giocata ma una deviazione.

Disciplinare

Alla fine sono stati 6 i gialli, con 28 falli fischiati. Un paio di annotazioni: sull’ammonizione di Dimarco (intervento su Ranieri), Colombo va con il cartellino i mano e indica Çalhanoglu, il turco immediatamente indica il compagno di squadra. Ok il giallo per Carlos Augusto (su Parisi), ma prima netto fallo di Pongracic su Thuram.

VAR: Maresca 6

Liscio...

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