Massa e Aureliano rimandati, il voto è negativo: l’arbitro fa un disastro sul rigore del 3-4! 

L'errore sul rigore

Bonny salta ma è distante da Nico Paz che lo colpisce dopo aver calciato, non c’è mai fallo del giocatore nerazzurro. Il paradosso è non solo che Massa fischia fallo, ma che Aureliano gli dica solo che è dentro l’area (e lo era, sulla linea). Peccato che avrebbe anche dovuto richiamarlo all’OFR per fargli revocare il rigore. Non lo ha fatto. Sbagliando.

Nessun rigore

Flipper a pochi centimetri dalla porta con il pallone che sbatte su Smolcic e Acerbi: il difensore nerazzurro ha il braccio destro dentro la figura, questo conta prima di qualsiasi, eventuale altra valutazione (il pallone finisce comunque sul deltoide).

Regolare il gol di Thuram

Ok il gol di Thuram, alla fine del recupero del primo tempo: le trattenute con van der Brempt sono reciproche, il giocatore del Como si fa anticipare, nessuna infrazione. Buono anche il raddoppio: sul lancio di Barella, Thuram è tenuto in gioco sicuramente da Kempf

Disciplinare: gli episodi

Rischia il giallo Acerbi: da die- tro in ritardo su Douvikas, poteva starci all’ammonizione.

VAR: Aureliano 4,5 Una revisione totalmente sbagliata.