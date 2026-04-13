Moviola Bologna-Lecce, l’arbitro non è al top: niente rigore su Gabriel ma…

Trentaquattro falli fischiati: un’enormità, in generale; tanti, anche per chi ha una media stagionale di 27,92. Non una partita memorabile per Colombo, con tante cosa da rivedere ma soprattutto - come detto - con una gestione tecnica non da arbitro di respiro europeo, piuttosto da primo o secondo anno. Qualche dubbio sulla rete annullata a Castro e per un contatto fra Lucumi e Tiago Gabriel. Poteva (e doveva) fare meglio. VOTO: 5,5

Un tocco leggero

Orsolini “tampona” Ramadani, contatto molto leggero, ma Colombo li ha fischiati tutti e fischia anche questo, subito dopo che Castro ha segnato la rete del 2-0.

Un secondo tocco leggero

Epperò non si capisce come mai la pizzicata sul tallone destro di Lucumi su Tiago Gabriel in area del Bologna passi invece così: chiariamo, non era nulla, ma se il metro doveva essere lo stesso....

Ok il gol di Orsolini

Ok il gol del 2-0 di Orsolini: Ramadani batte con troppa fretta la punizione, Miranda si è già staccato, sta ad un paio di metri, distanza considerata congrua per poter giocare il pallone. Buona anche la rete dell’1-0: sul colpo di testa di Lucumi, Castro è in chiara posizione di fuorigioco geografica, ma si disinteressa chiaramente dell’azione e del pallone.

Il Lecce chiede un rigore

Moro anticipa nettamente Pierotti in area rossoblù, non c’è rigore.

VAR: Mazzoleni 6 Silente, per fortuna di tutti,