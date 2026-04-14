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martedì 14 aprile 2026
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Moviola Fiorentina-Lazio: Fabbri disastro, errori e supponenza. Che caos su Noslin!

Moviola Fiorentina-Lazio: Fabbri disastro, errori e supponenza. Che caos su Noslin!

Gli episodi più discussi della sfida tra i viola e i biancocelesti
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolaFiorentina-LazioFabbri

Fiorentina-Lazio

Fabbri: 4,5

Non sappiamo se sia peggio l’errore sul contatto (leggero, così chiariamo subito) Mandragora-Noslin o il suo atteggiamento di (solita) supponenza all’OFR. Solo per questo, fossimo nel designatore, lo lasceremo a casa per un po’. Non sarà così, purtroppo. Sbaglia tanto Fabbri, sbagliano molto a Lissone (Paterna e Aureliano, princi- pale responsabile del rigore del Como domenica sera, doveva essere sostituito).

Noslin toccato in area: che caos

In area della Fiorentina, Noslin sposta il pallone prima dell’intervento di Mandragora. Non c’è un pestone pieno, ma un tocco sul piede destro. Fabbri - come la maggior parte degli arbitri che devono trovare sicurezze per puntellare le loro decisioni - ammonisce Noslin per simulazione. Ecco, questa è una certezza, un errore grave. Non è mai, mai simulazione. A Lissone sono addirittura convinti sia rigore, tanto certi che lo richiamano all’OFR: durante la quale è Fabbri-show, si arrabbia, gesticola, si gira, si rigira, discute con il VAR. Fosse rimasto lucido, avrebbe tolto il giallo, quale simulazione? E il rigore? Sicuramente il contatto è leggero; sicuramente il contatto c’è.

No rigore per la Fiorentina

Cancellieri entra in anticipo su Ndour, non c’è rigore.

Regolare il gol di Gosens

Ok la rete di Gosens: in gioco sul cross (c’e Provstgaard ma pure Romagnoli) e non fa fallo, saltando nettamente prima, su Lazzari.

VAR: Paterna 4,5

Detto tutto.

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