Moviola Cremonese-Lazio, Chiffi non brilla: Provstgaard, deviazione con il petto

Cremonese-Lazio

Chiffi: 6

Partita appena sufficiente per Chiffi, tanti piccoli errori disseminati qua e là, un metro disciplinare di difficile lettura (perché Provstgaard sì e Zerbin no? Era appena passato un minuto), quello tecnico che fa copia e incolla. La chiude con 29 falli fischiati e 3 cartellini gialli, non tutti convincenti. Non ci sono stati episodi particolarmente critici nelle due aree.