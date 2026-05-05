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martedì 5 maggio 2026
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Moviola Cremonese-Lazio, Chiffi non brilla: Provstgaard, deviazione con il petto

Gli episodi più discussi della sfida dello Zini, che si è conclusa con il successo dei biancocelesti
Edmondo Pinna
2 min
TagsMoviolaCremonese-Lazio

Cremonese-Lazio

Chiffi: 6

Partita appena sufficiente per Chiffi, tanti piccoli errori disseminati qua e là, un metro disciplinare di difficile lettura (perché Provstgaard sì e Zerbin no? Era appena passato un minuto), quello tecnico che fa copia e incolla. La chiude con 29 falli fischiati e 3 cartellini gialli, non tutti convincenti. Non ci sono stati episodi particolarmente critici nelle due aree.

 

 

 

Regolare il gol di Isaksen

E’ tutta regolare l’azione che porta alla rete dell’1-1 realizzata da Isaksen: tutto nasce da una iniziativa di Nuno Tavares, c’è anche un contatto con Maleh in APP ma è giocatore della Cremonese sembra scivolare sul terreno più che per effetto del contrasto con l’avversario. Regolari tutte le posizioni.

Provstgaard con il petto

Tiro potente di Vardy, davanti a lui si oppone Provstgaard che ha il braccio sinistro (quello opposto al tiro) largo, ma il pallone lo colpisce in pieno sul petto. Nessuna infrazione.

Mancano due gialli

Mancano, a nostro avviso, almeno due cartellini gialli: il primo Chiffi lo risparmia a Zerbin, che ferma Zaccagni in ripartenza (e il capitano della Lazio, alla fine del primo tempo, chiede lumi). L’altro doveva finire a Romagnoli, duro e imprudente l’intervento su Vardy.

VAR: Camplone 6

Non deve affannarsi poi così tanto.

 

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