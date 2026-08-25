Pioggia di cartellini gialli, nessun rosso e gol di Dia annullato: la moviola di Bologna-Lazio

Bologna-Lazio

Maresca: 6,5

Ha avuto un merito, Maresca: di essere rimasto fedele a se stesso, di non aver modificato di una virgola il proprio modo di arbitrare. Soglia alta? Pochi fischi? Arbitraggio all’europea? Non era la serata (come spesso capita, la Serie A non è la Uefa), ed infatti l’ha assecondata seguendo il suo stile. Lo dimostrano i classici cartellini dati a pioggia (alla fine saranno ben 8, più un rosso alla panchina), che marchiano le sue partite, e il numero di falli (37!). Epperò la porta a termine, e non era facile. Non osiamo immaginare cosa sarebbe successo se avesse usato l’Orsato-style...