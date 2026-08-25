Pioggia di cartellini gialli, nessun rosso e gol di Dia annullato: la moviola di Bologna-Lazio
Bologna-Lazio
Maresca: 6,5
Ha avuto un merito, Maresca: di essere rimasto fedele a se stesso, di non aver modificato di una virgola il proprio modo di arbitrare. Soglia alta? Pochi fischi? Arbitraggio all’europea? Non era la serata (come spesso capita, la Serie A non è la Uefa), ed infatti l’ha assecondata seguendo il suo stile. Lo dimostrano i classici cartellini dati a pioggia (alla fine saranno ben 8, più un rosso alla panchina), che marchiano le sue partite, e il numero di falli (37!). Epperò la porta a termine, e non era facile. Non osiamo immaginare cosa sarebbe successo se avesse usato l’Orsato-style...
I tanti cartellini gialli
Non ci sono gli estremi per il cartellino rosso a seguito della mass (la lite testa a testa) fra El Azzouzi e Dia: i due si beccano, si fronteggiano, nessuno fa un passo indietro, c’è anche una mano sulla faccia del marocchino. Maresca li ammonisce entrambi, non c’è condotta violenta.
Ok la rete di Frattesi
Tutto ok sulla rete di Frattesi: al momento del colpo di tacco di Dia, il laziale è tenuto in gioco da tre giocatori del Bologna, l’ultimo è El Azzouzi.
Il gol annullato a Dia
Facile la valutazione per Cecconi (molto preciso anche ieri sera) sulla rete annullata a Dia: al momento del lancio di Doekhi, infatti, è chiaramente oltre la linea rossoblù, fissata più da Heggem che da Zortea.
VAR: Di Paolo 6
Non viene sollecitato.
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