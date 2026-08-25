Marcenaro flop, Fagioli alza e allarga il gomito... ​​​​quante sviste arbitrali in Fiorentina-Roma

Roma-Fiorentina

Marcenaro: 5

Può essere positiva la serata di un arbitro che si perde un possibile rigore e non rileva un fallo in APP sul primo gol della Roma? Non si tratta di tenere una soglia del fallo differente, più vicina alla Uefa (che, supponiamo, la rete del Napoli a Genova la vede differente dal designatore italiano), ma di fotografare la realtà. Il rischio - ma è ancora presto - è che questo sistema fa fatica a funzionare, facendo perdere agli arbitri cose facili. Manca un giallo a Joao Mario (su Lulli), frettoloso quello per Kone.