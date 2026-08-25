Marcenaro flop, Fagioli alza e allarga il gomito... quante sviste arbitrali in Fiorentina-Roma
Roma-Fiorentina
Marcenaro: 5
Può essere positiva la serata di un arbitro che si perde un possibile rigore e non rileva un fallo in APP sul primo gol della Roma? Non si tratta di tenere una soglia del fallo differente, più vicina alla Uefa (che, supponiamo, la rete del Napoli a Genova la vede differente dal designatore italiano), ma di fotografare la realtà. Il rischio - ma è ancora presto - è che questo sistema fa fatica a funzionare, facendo perdere agli arbitri cose facili. Manca un giallo a Joao Mario (su Lulli), frettoloso quello per Kone.
Episodio da rigore in area viola
Tiro di Dybala, Fagioli alza e allarga il gomito destro, il pallone (lo si vede dalla ripresa da dietro i giocatori) ad un certo punto si alza, come dopo un contatto. Marcenaro qualcosa percepisce, poi riprende con una rimessa dal fondo. Possibile che neanche Abisso, con tutti i monitor a disposizione, non abbia visto?
Il contatto Hermoso-Mastantonio
Hermoso appoggia la mano in faccia a Mastantuono, non c’è violenza ma il contatto è netto: anche in Uefa, come in Italia, quel genere di intervento viene sempre considerato falloso. Non se n’è accorto né Marcenaro, né Fabbri (IV), né Abisso (ancora). Come si fa a giustificare con la soglia alta?
Ok il gol annullato alla Roma
Gol annullato a Hermoso: ok, oltre Atta sul colpo di testa di N’Dicka.
VAR: Abisso 5
Distratto. Molto. Troppo.
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