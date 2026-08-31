Moviola Napoli-Como: Pairetto senza casi, sul gol del 2-2 Lucca in offside

Partita tenuta sotto controllo da Pairetto, non difficile nel suo sviluppo, ma tenuta in bilico dal risultato. L’arbitro della sezione di Nichelino ha fischiato pochissimo (appena 13 falli) e ha ammonito un solo giocatore. Voto: 6.5.

Napoli, il gol annullato di Lobotka

È stato annullato per fuorigioco il gol di Lobotka. L’azione infatti nasce da un passaggio di De Bruyne per Lucca che è appena oltre la linea fissata da Chalobah. Inutili quindi le successive valutazioni sul contatto fra i due: l’attaccante italiano tiene per la maglia con la mano destra Chalobah che dall’altra parte fa lo stesso, difficile stabilire chi faccia fallo per primo. Come detto, rischia molto Yan Couto quando spinge senza preoccuparsi del pallone Lang, che finisce giù a terra in area di rigore. L’azione del giocatore di Fabregas inizia fuori dall’area (e prosegue anche dentro, a dire il vero), le nuove indicazioni dicono di non fischiare rigori evidenti, figurarsi una punizione dal limite così.

Regolari tutti gli altri gol in Napoli-Como

Ok le tre reti del primo tempo, su quella di Hojlund c’è Lang in posizione di fuorigioco geografico, oltre Yan Couto (ultimo giocatore del Como), ma il pallone non è per lui e dunque non punibile.

VAR: Gariglio6

Deve solo sbrigare l’ordinaria amministrazione.