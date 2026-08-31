Moviola Cagliari-Inter: Fabbri, corretto non dare rigore
Nessuna difficoltà tecnica per Fabbri, alla prima stagionale in A (la 168ª in carriera), abbastanza lineare la condotta disciplinare, in una partita con grande agonismo ma senza particolare asperità. Mancano episodi specifici nelle due aree di rigore, in campo c’è grande fair play (lo dimostrano i continui abbracci fra i due capitani, Deiola e Lautaro Martinez). Voto: 6.5.
Unico dubbio: possibile rigore per l'Inter, ma...
Protesta Pio Esposito e chiede un tocco di mano (meglio, braccio) di Zé Pedro in area del Cagliari. Sia l’attaccante azzurro che il difensore rossoblù si trattengono reciprocamente (dunque nessun fallo), il pallone resta fra i due, sembra tocchi l’avambraccio sinistro di Zé Pedro ma anche (lo si vede alla fine) la mano destra di Pio Esposito: corretto fa proseguire, non c’è - in nessun caso - punibilità.
Inter, ok il gol di Calhanoglu
Nessun dubbio sulla bontà della rete di Çalhanoglu: il pallone passa vicinissimo ai piedi di Pio Esposito, a togliere tutti dall’impaccio di una eventuale interferenza ci pensa la posizione dell’attaccante nerazzurro, assolutamente buona. Tre i giocatori ammoniti, a fronte di appena 11 falli fischiati: Corretti i gialli per Akanji (steso Maldini che lo aveva saltato), Deiola (placcato Pio Esposito) e Kevin Carlos (in ritardo su Stones)
VAR: Aureliano 6
Zero di zero.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS