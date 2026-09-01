Moviola Lecce-Roma: Chiffi facilissimo, il braccio di Molina non punibile

Partita di una facilità disarmante per Chiffi: zero animosità (17 appena i falli fischiati), l’unico sussulto quando Gaspar ha chiesto il giallo per Malen (che ha tentato di segnare un gol con una mano, ammonizione automatica; l’altra per Ilic, trattenuto Rodrigo Mora). Un paio di episodi meritano un check alla moviola.

La quarta rete della Roma

Il Lecce ha protestato per l’azione che ha portato alla rete dello 0-4 segnata da Rodrigo Mora: il cross di Molina ha rimpallato su Danilo Veiga, finendo fra il fianco e il braccio destro del giocatore della Roma. Posizione congrua, vicina al corpo, pallone rimpallato, Chiffi lo considera non punibile. Fra l’altro, non c’è neanche immediatezza visto che l’azione prosegue: corretto convalidare.

Il primo gol di Malen

Regolare la prima rete di Malen: Hermoso tocca al volo il pallone che arriva a Dybala, tenuto ampiamente in gioco da Siebert, nessun dubbio per l’assistente Cecconi.

Regolare il secondo gol della Roma

E’ regolare anche l’azione dello 0-2: sono sempre in gioco sia Soulé sul passaggio di Hermoso (c’è Gaspar), sia Malen sull’assist di Wesley (dietro la linea del pallone e comunque dietro Gaspar).

Il rigore chiesto dal Lecce

Contatto in area Lecce Gaspar-Castro: il fuorigioco di Lulli toglie tutti dall’impaccio, ma sarebbe stata duro dare rigore ed evitare le ire di Orsato.

VAR: Di Paolo 6

Nulla per lui.