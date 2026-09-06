Sozza sbaglia e stona, partita insufficiente: rebus Lobotka e Lautaro era da rosso!

Il giudizio sulla direzione della gara vinta 3-2 a San Siro dall'Inter contro il Napoli
Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 06.09.2026, 09:44

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Partita piena di episodi, non sempre Sozza (voto 5) all’altezza: non è piaciuto, al di là di quello che è successo. In ordine cronologico.

Inter-Napoli 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Che rischio per Rrahmani

Traversa di Dimarco, s’avventano Rrahmani e Pio Esposito: dall’immagine da dietro la porta, sospetto il movimento del sinistro del giocatore del Napoli, anche se l’impressione è che il pallone stesso tocchi più la spalla che l’avambraccio.

 

Lobotka tocca con la mano, Barella chiede rigore: Inter furiosa, l'arbitro lascia giocare
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Rebus Lobotka

L’Inter chiede un tocco di mano di Lobotka che ha il braccio destro largo, Sozza fa proseguire, il VAR (Di Paolo) fa silent check. Dalle immagini “a caldo”, il pallone - anche dopo l’eventuale tocco - non cambia mai rotazione. Un’altra immagine pare invece dare l’impressione opposta, pure qui il pallone non cambia mai rotazione. Chiaro: l’avesse toccata, rigore netto.

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