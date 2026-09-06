Sozza sbaglia e stona, partita insufficiente: rebus Lobotka e Lautaro era da rosso!
Partita piena di episodi, non sempre Sozza (voto 5) all’altezza: non è piaciuto, al di là di quello che è successo. In ordine cronologico.
Inter-Napoli 3-2: cronaca, statistiche e tabellino
Che rischio per Rrahmani
Traversa di Dimarco, s’avventano Rrahmani e Pio Esposito: dall’immagine da dietro la porta, sospetto il movimento del sinistro del giocatore del Napoli, anche se l’impressione è che il pallone stesso tocchi più la spalla che l’avambraccio.
Rebus Lobotka
L’Inter chiede un tocco di mano di Lobotka che ha il braccio destro largo, Sozza fa proseguire, il VAR (Di Paolo) fa silent check. Dalle immagini “a caldo”, il pallone - anche dopo l’eventuale tocco - non cambia mai rotazione. Un’altra immagine pare invece dare l’impressione opposta, pure qui il pallone non cambia mai rotazione. Chiaro: l’avesse toccata, rigore netto.
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