Mariani e quel mezzo pestone sul gol dello 0-1: perché l’intervento su Kolo Muani è al limite
Juve-Milan
Mariani: 6
Partita che ha mostrato criticità negli ultimi minuti, in particolare da dopo lo 0-1 per il Milan e il contatto non fischiato a Kolo Muani. Finale tesissimo, ne stava per nascere una mega rissa, e quando questo succede qualche mancanza da parte dell’arbitro c’è sempre. L’ha portata a casa l’internazionale Mariani (nostro rappresentante agli ultimi Mondiali), non mancheranno polemiche per l’azione che ha portato al gol del Milan.
Intervento al limite
Ovviamente, l’episodio della serata e il recupero del pallone da parte del Milan sulla rete che ha sbloccato il match: De Winter interviene su Kolo Muani, va a cercare il pallone, senza trovarlo. I replay evidenziano come il tacco di De Winter calpesti la punta del piede dell’attaccante francese bianconero, l’azione prosegue e arriva la rete di Cissè. Mariani convalida, il VAR avalla prendendosi una bella responsabilità: il contatto è netto e c’è, non è uno step on foot pieno ma l’intervento è comunque negligente e dunque falloso. Possibile che dato che si era poco prima della trequarti del Milan, distante dalla porta, la squadra arbitrale abbia deciso di soprassedere. Insomma.
Gila su Kolo Muani: no rigore
Appena accennata la protesta (più dal pubblico) per una spallata di Gila ai danni di Kolo Muani: giusto far proseguire, mai fallo, anche senza le asticelle alzate, intervento spalla contro spalla con il pallone a distanza di gioco.
Disciplinare, le scelte di Mariani
Mariani l’ha chiusa con 21 falli e quattro cartellini gialli. Ne manca sicuramente uno, per Estupiñán quando ha fermato Nico Gonzalez (Spa). Giusti i gialli per lo stesso Estupiñán, per De Winter, per Cissè e Gatti nell’infuocato finale.
VAR: Fabbri 6
Epperò quel pestoncino...
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