Che partita di Oliver: l’Inter rischia moltissimo. Pavard-Vinicius ok, non c’è rigore

La moviola del super match di Champions League del Bernabeu vinto dai ragazzi di Mourinho
Edmondo Pinna
Edmondo Pinna

2 min

Pubblicato il 09.09.2026, 08:39

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Ottima partita per Oliver, sempre in controllo, gara diretta con grande calma: giusti tutti gli interventi tecnici, cosi come (quasi) tutti quelli disciplinari. diversi episodi nell’area dell’Inter, sempre ben letti. L’ha chiusa con 19 falli fischiati e 4 gialli. Voto: 7

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L'intervento di Pavard: che rischio

Rischia moltissimo l’Inter, l’intervento di Pavard in scivolata su Vinicius che era solo davanti a Martinez è davvero al limite, fra l’altro come aggravante c’era anche Bisseck dall’altra parte a spingere. Il francese colpisce solo il pallone, Oliver coglie e non fischia. Doppia scivolata (una per tempo) di Bisseck, la prima su Mbappé (da dietro), la seconda su Vinicius (solo il pallone): corretto non dare rigore. Uscita con i pugni di Martinez, travolto Dumfries, ma il portiere nerazzurro trova prima il pallone. Vinicius ci mette troppo ad uscire per il cambio: Carreras resta fuori più di un minuto, visto che il gioco era in svolgimento. Il Bernabeu fischia, ma ha ragione Oliver.

Disciplinare

Corretto il giallo per Çalhanoglu (duro su Bellingham), per placare gli animi i due dati a Lautaro e Huijsen (l’intervento del difensore però era sul pallo- 
ne, finito sulla faccia dell’argentino per dinamica). Ammonito Bisseck, ma è stato Cucurella ad essere antisportivo. 

VAR: Dallas (Sco)6 Gli è andata di lusso. 

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