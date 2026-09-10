Moviola Napoli-Arsenal: arbitro non preciso, non arriva alla sufficienza

Napoli-Arsenal

Nyberg: 5,5

Non ci sono grandi errori, episodi cruciali, nella partita dello svedese Nyberg, uno che raramente ruba l’occhio. Ma ci sono - queste sì - tante piccole inesattezze sia dal punto di vista tecnico (i falli, quando sono falli, devono essere fischiati) che dal punto di vista disciplinare. Nyberg, che aveva fatto un Mondiale più che discreto, la chiude con 23 falli e tre giocatori ammoniti.