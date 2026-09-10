Moviola Napoli-Arsenal: arbitro non preciso, non arriva alla sufficienza
Napoli-Arsenal
Nyberg: 5,5
Non ci sono grandi errori, episodi cruciali, nella partita dello svedese Nyberg, uno che raramente ruba l’occhio. Ma ci sono - queste sì - tante piccole inesattezze sia dal punto di vista tecnico (i falli, quando sono falli, devono essere fischiati) che dal punto di vista disciplinare. Nyberg, che aveva fatto un Mondiale più che discreto, la chiude con 23 falli e tre giocatori ammoniti.
Il gol annullato all'Arsenal
Non difficile la segnalazione dell’assistente numero uno, Beigi, sulla rete del possibile 0-2 per l’Arsenal: al momento del tiro di Tzolis, Havertz che segna sulla ribattuta di Milinkovic Savic è chiaramente oltre Gilmour. Nel primo tempo, lo stesso guardalinee ferma De Bruyne per un fuorigioco quantomeno (e ci teniamo larghi) dubbio: sul passaggio di Di Lorenzo, sembra dietro la linea del ginocchio sinistro di Ngoyo.
La rete che ha deciso il match
Nessuna infrazione sull’azione della rete che ha deciso il match: Odegaard serve Tzolis (che gli restituirà il pallone) tenuto in gioco da Rrahmani.
Ammonizioni e le scelte che fanno discutere
Come detto, non bene Nyberg sulle scelte dei cartellini in campo. Manca un giallo chiaro, ad esempio, per Eze: aveva già commesso un fallo su Rrahmani, colpisce nettamente la gamba destra di De Bruyne in netto ritardo, doveva starci il giallo.
VAR: del C. Grande 6
Nulla che lo coinvolga.
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