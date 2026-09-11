Gil Manzano, non ci siamo: perché l’arbitro della Roma non è stato all’altezza

Gil Manzano 5

Insufficiente lo spagnolo Gil Manzano, lontano da qualsiasi canone arbitrale, sia esso della nouvelle vague di Orsato o quello europeo di Rosetti. Tanti fischi, spesso sbagliati, molti al minimo contatto, altri non fatti per falli più evidenti (Kanté su Wesley è fuori area, ma è un’infrazione chiara), un rigore fischiato su Dybala che il VAR ha riportato fuori. Non è certo il livello che ci si aspetta di vedere in Champions.