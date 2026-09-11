Gil Manzano, non ci siamo: perché l’arbitro della Roma non è stato all’altezza
Gil Manzano 5
Insufficiente lo spagnolo Gil Manzano, lontano da qualsiasi canone arbitrale, sia esso della nouvelle vague di Orsato o quello europeo di Rosetti. Tanti fischi, spesso sbagliati, molti al minimo contatto, altri non fatti per falli più evidenti (Kanté su Wesley è fuori area, ma è un’infrazione chiara), un rigore fischiato su Dybala che il VAR ha riportato fuori. Non è certo il livello che ci si aspetta di vedere in Champions.
Overrule su Dybala
Contatto sul piede sinistro di Dybala da parte di Akturkoglu, non una cosa clamorosa, ma visto il metro usato da Gil Manzano più che sufficiente per fischiare fallo. Il problema è che tutto è avvenuto fuori area.
Dybala si è buttato?
Ancora giù in area del Fenerbahçe Dybala, c’è una leggera trattenuta di maglia da parte di Skriniar, Gil Manzano fa segno che l’argentino s’è buttato, non è proprio così.
Muriqi simula, ma manca il giallo
Goffo tentativo di Muriqi (partito forse in offside) di conquistare un penalty: Wesley gli posa appena le mani sulla schiena, lui stramazza al suolo. Un altro arbitro avrebbe ammonito per simulazione.
La gestione dei cartellini
Non bene, manca sicuramente un possibile giallo per Wesley (forse graziato dal fatto che il piede gli è scivolato sul pallone), buttate le ammonizioni per Rensch e Brown.
VAR: Soto Grado 6,5
Ha fatto bene il suo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS