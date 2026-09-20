Moviola Roma-Inter: Massa con personalità, bene il Var sul raddoppio di Koné

Primo, vero big match scudetto della stagione, supera la prova con discreta personalità Massa (voto 6,5) . Gli si può imputare qualche fallo non fischiato o fischiato tardi (come quello che ha portato al giallo per Koulierakis). Poca roba. In tribuna, Orsato, insieme al vice Giallatini : pensate, addirittura due organi tecnici, c’era bisogno dell’accompagno

Dybala tocca di spalla: non c'è rigore

Protesta (poco) Lautaro e chiede un rigore per un presunto tocco di braccio destro di Dybala su un suo colpo di testa: nulla, pallone sulla spalla, giusto far proseguire.

Leggero il contatto di Balerdi su Thuram

Contatto dietro le spalle di Balerdi su Thuram, neanche il nerazzurro protesta, giusto considerarlo di gioco.

Regolare il secondo gol di Koné

È dietro la linea del pallone Koné al momento del tocco di Mancini con la gamba destra sul cross di Dybala: l’assistente Berti esita un po' (confronto con Massa), poi alza, ma è errata la segnalazione, overrule da Lissone e rete convalidata.

Sei i cartellini gialli

Sei cartellini gialli estratti da Massa, a fronte di 20 falli fischiati. Approfondiamo solo quello comminato ad Akanji a fine primo tempo: intervento su Malen, sembrava da arancione live, invece solo imprudente.

Var, Mazzoleni segna da Lissone

Mazzoleni (6,5) - Mentre i suoi arbitri dirigono le prime partite della stagione del basket (ieri semifinali di Supercoppa a Tortona), lui da Lissone segna il 2-0.