Moviola Venezia-Lazio, Sozza non convince: su Taylor rigore, ma...

Continua a non brillare Sozza (voto 5), come fosse poco sereno, quasi avesse paura. La chiude con 22 falli e 6 cartellini gialli tutti al Venezia (tre di fila negli ultimi minuti di partita). Quel che è peggio, fischia spesso come fosse poco sul pezzo (vedi fallo di Belahyane che sarebbe stato rosso se non fosse stato offside) e, soprattutto, concede un rigore lontano dai dettami di Orsato.