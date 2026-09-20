Moviola Venezia-Lazio, Sozza non convince: su Taylor rigore, ma...
Continua a non brillare Sozza (voto 5), come fosse poco sereno, quasi avesse paura. La chiude con 22 falli e 6 cartellini gialli tutti al Venezia (tre di fila negli ultimi minuti di partita). Quel che è peggio, fischia spesso come fosse poco sul pezzo (vedi fallo di Belahyane che sarebbe stato rosso se non fosse stato offside) e, soprattutto, concede un rigore lontano dai dettami di Orsato.
Sotto soglia il rigore dato alla Lazio
Partiamo da qui, il rigore dato alla Lazio non sarà piaciuto al designatore, la negazione di quanto ha sempre sostenuto fino ad oggi (anche a fronte di errori chiari): il tocco da dietro, in ritardo, di Yeboah ai danni di Taylor c’è, ma il tentativo di calcio si perde fa le gambe del giocatore biancoceleste. Insomma, la famosa “soglia alta” comincia ad abbassarsi. Chiaro che il VAR casi così rimanga silente.
Netto il penalty concessi al Venezia
È invece netto il penalty che Sozza assegna al Venezia, qui pochi dubbi: Mandas in uscita aggancia le gambe di Correia, senza prendere il pallone. Corretto non ammonire: direzione generale dell’azione esterna, non è Dogso depenalizzato (quindi giallo), ma Spa depenalizzata (dunque da giallo a nulla).
No rigore sul contatto tra Juan Jesus e Cancellieri
Cancellieri va giù in area ma il contatto con Juan Jesus arriva quando il giocatore di Gattuso è già a terra in scivolata.
Astensionismo al Var
Pezzuto 6 - Nel dubbio si astiene.
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